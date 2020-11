Encuentran a Jorge Barrera el joven que desapreció tras broma de sus compañeros

CDMX. Jorge Barrera tiene 16 años y es alumno del Bachillerato 5 de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM). El joven desapareció tras ser víctima de una broma de sus compañeros.

Un grupo de estudiantes de la UNAM difundió en un chat grupal de WhatsApp el rumor de que tendrían que presentarse en Prepa 5 para tomar un examen de la clase de geografía. Jorge se creyó la broma y ahora no aparece.

En redes sociales circulan capturas del chat, en los que se ve a Jorge preguntar a sus compañeros si es verdad que deben acudir de forma presencial a la institución.

“¿Se tiene que hacer el examen si o no?, nomás respóndanme”, dice Jorge en un audio enviado al chat, a lo que sus compañeros responden con mensajes de “Sip”, “si bro” y “vente para acá”.

Barrera, un joven de escasos recursos, llegó a la Prepa 5 solo para percatarse que se trataba de una broma. Acto seguido envió dos audios al chat grupal en los que se quejó del trato de sus compañeros.

“Aparte, tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover ese cielo, mar y tierra para que llegara a la preparatoria”, dice Jorge en un primer audio en el que agrega que “cuando se les dice ya, es ya, no todo en la vida nos podemos pasar de risa y risa. A mí me pasó, por eso yo lo digo”.

En una segunda nota de voz de casi siete minutos, Jorge Barrera dice que él no tiene internet fijo en casa y que debe trabajar para financiarse sus estudios de preparatoria.

“Me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan ignorante, inocente hasta cierto punto. Nunca, en verdad, nadie me había hecho esto. Duele bastante que te hagan esto, que alguien te traicione. Moví casi cielo, mar y tierra para llegar a la prepa”, dice.

“Estaba ya a escasos 10 minutos de la prepa porque ya no tenía batería, tenía el dos por ciento de batería, vuelvo abrir mi celular y veo que empiezan a decir, ‘No, que el Jorge si se la creyó, que llamó para que digamos a la maestra de Geografía que va llegar más tarde’, entonces yo confié en ustedes (…) les pregunté, me hicieron gastar dinero que no tengo, tiempo que mucho menos tenía y esfuerzo, bastante esfuerzo”, agrega.

Por la desaparición de Jorge se levantó un reporte en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su lugar de extravío es la colonia Ampliación Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan.

Viste pantalón de mezclilla color azul deslavado, playera, chamarra larga color negro con franja color gris, tenis color blanco y negro, gorra color azul marino con el logotipo de los Pumas y mochila verde claro.

Para exigir la aparición de Jorge hoy sus compañeros convocaron a una protesta a las 12:00 horas a las afueras de la Prepa 5 de la UNAM.

(Con información de medios y Eje Central)