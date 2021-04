Encuentran a mujer muerta dentro de camioneta volcada en Amozoc, Puebla

Estado de México.- El secretario de Seguridad del municipio de Villa Guerrero, Estado de México. O al menos ya fue separado del cargo por un video donde aparece probando “harina con la nariz” —y que llegó hasta su jefa y la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento. ¿Qué pasó?

En redes se difundió un video donde el secretario de Seguridad Pública de Villa Guerrero, Juan Carlos Mejía, aparece en una oficina o algo por el estilo inhalando polvo blanco y justo por estas imágenes así respondió el municipio.

“Ante la difusión de unos videos en redes sociales y medios de comunicación, donde se aprecia presuntamente al director de Seguridad Pública del municipio de Villa Guerrero, México, desarrollando una conducta inapropiada para un servidor público, he ordenado la separación inmediata del C. Juan Carlos Mejía Pedroza del cargo de director de Seguridad Pública mientras se realizan las investigaciones pertinentes. De igual forma, he solicitado a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento la atención inmediata”.

Este fue el comunicado firmado por la presidenta Municipal de Villa Guerrero Delia Nava —quien llegó al poder con la coalición PRD, PAN y MC, tras conseguir la ratificación de su victoria en las elecciones de 2018 por el Tribunal Electoral del Estado de México.

Y es que no era para menos, ya que el video es protagonizado y grabado por el mismísimo director Seguridad de este municipio del Estado de México, así casual, con tres filas de polvo blanco, un rollito para inhalar “harina” y tremendas expresiones.

El director de Seguridad Pública de Villa Guerrero ya lleva un buen rato trabajando en esta institución, desde septiembre de 2004 —cuando comenzó como policía municipal— hasta llegar a un cargo bien importante en la Presidencia Municipal.

Información: Sopitas