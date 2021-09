Encuentran dos ejecutados en Vega de Alatorre

Venustiano Carranza, Pue.- Una familia originaria de Flores Magón Tihuatlán, conformada por el padre y sus dos hijas menores, resultaron sin lesiones tras volcar la camioneta en la que viajaban.

De acuerdo con información de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando a bordo de la camioneta Marca FORD, Modelo 1994 tipo RANGER PICK UP, con placas de circulación SX90754, color verde, viajaba el señor Tomas de la Cruz Ramírez quien refirió tener 51 años de edad y sus hijas Diana y Lizbeth N, de 15 y 9 años respectivamente, quienes se dirigía a comercializar plátanos.

Foto: El Hombre de 51 años de edad, se dirigía a comercializar plátanos, con sus hijas de 15 y 9 años.

No obstante, debido a una falla mecánica hizo que se volcaran y terminaran tres metros fuera de la cinta asfáltica a la altura del rancho «El Peñón» KM 177, sobre la carretera federal Pachuca-Tuxpan.

Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil Municipal quienes auxiliaron a los tripulantes de dicha unidad y corroboraron que no requerían de traslado médico. Además, notificaron a la Guardia Nacional, que permitió que una camioneta particular les ayudará a sacarla y que no ocasionaron daños.

Minutos más tarde llegó al lugar señor Lazaro Bautista de Luna procedente de Tihuatlán Veracruz, abordo de su camioneta CHEVROLET 350 color Azul, para realizar maniobra y poder sacar la camioneta.

