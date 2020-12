Encuentran un hombre decapitado en Xalapa

“Este gobierno ha sido una enorme decepción, aún para quienes votaron por ellos” – “Si no nos organizamos y actuamos de inmediato, este gobierno estatal causará daños irreparables a Veracruz” – “Junto con miles de mujeres y hombres defenderemos el futuro de Veracruz. ¡La lucha sigue!” A través de un video que publicó en sus redes sociales, Miguel Ángel Yunes Márquez informó que ha decidido volver a la vida pública para, junto con miles de mujeres y hombres defender el futuro de Veracruz, pues dice que si no se actúa de inmediato el actual gobierno estatal causará daños irreparables a Veracruz. Señala Yunes Márquez que, a dos años de gobierno, Veracruz está de cabeza. La inseguridad está fuera de control, la violencia contra las mujeres persiste, faltan las medicinas en los hospitales, y no hay obras públicas relevantes, además de que lo más delicado de todo es que miles de familias viven en una situación económica muy complicada y sufren día a día para darle a los suyos hasta lo más elemental. Sostiene que todo esto ha sido provocado por tener un gobierno del Estado incapaz, ineficiente, y corrupto que ha hundido a Veracruz en una crisis humanitaria. “La gente lo dice, este gobierno ha sido una enorme decepción, inclusive para quienes votaron por ellos. Si no nos organizamos y actuamos de inmediato, este gobierno causará daños irreparables a Veracruz”, manifiesta. Miguel Ángel Yunes sostiene que Veracruz necesita de la voluntad y de la entrega de todos, y en especial de quienes han tenido el honor de ocupar algún cargo, ya que no se vale quedarse cruzados de brazos cuando cientos de miles de personas están viviendo una situación cada día peor. “No es un tema político, es de solidaridad, de compromiso humano. En siete años como alcalde aprendí que cualquier mal se puede resolver con voluntad, con decisión, y con amor al prójimo; aprendí también que un gobierno solo es fuerte cuando cuenta con el apoyo de la gente y que este apoyo se gana con hechos y no con palabras huecas”. Dijo que junto con muchos veracruzanos ha dejado huella, “ahí está nuestro trabajo, así lo hicimos y así lo haremos. Junto con miles de mujeres y hombres defenderemos el futuro de Veracruz. ¡La Lucha sigue!”, concluye su mensaje en el video en redes sociales.