Enorme respuesta tiene campaña de vacunación «18 años y Más» en Gutiérrez Zamora

Más de cuatro mil zamoreños, han sido vacunados.

Gutiérrez Zamora, Ver.- La campaña de vacunación destinada a mayores de 18 años de edad, remisos y mujeres embarazadas; durante los dos primeros días de trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, Servidores de la Nación y militares se la SEDENA, resultó con una importante participación.

Hasta antes de cerrar edición, aún no había un corte total de cuántos biológicos se aplicaron este martes aunque se estima que al menos mil 700 dosis podrían aplicarse, sin embargo el día de ayer, fueron poco más de 3 mil 700 personas las que acudieron a la Unidad Deportiva de Gutiérrez Zamora a revivir su dosis. La campaña que arranco el lunes terminó en punto de las 6:00 de la mañana del martes, para una hora después, tras tomarse un breve descanso, comenzar con la nueva jornada del día.

Foto: La respuesta de los jóvenes al llamado para la aplicación de la vacuna, fue mejor de la esperada en este municipio.

Elizabeth Hernández Sagayo, coordinadora del programa de vacunación del grupo Servidores de la Nación mencionó que sí hubo buena respuesta de los jóvenes: “Hemos registrado muy buena afluencia de jóvenes estos dos días, aún no tenemos cifra total de las vacunas, pero han respondido bien”.

La entrevistada destacó que se han presentado jóvenes especialmente, entre edades de los 18 a los 32 años de edad que recibieron la vacuna única Cansino: «el lunes el auditorio fue una locura. Desde la madrugada comenzó a llegar la gente para formarse y esperar su turno para recibir la vacuna. La fila alcanzo hasta un kilómetro y medio de distancia aproximadamente. Terminamos hasta las 6:00 de la mañana del otro día», reitero gustosamente.

Foto: Elizabeth Hernández Sagayo, coordinadora del programa de vacunación del grupo Servidores de la Nación.

Durante la mañana de martes jóvenes de diversas edades y hasta adultos mayores estuvieron llegando en demanda de la aplicación de la vacuna. Pese a la filas, las altas temperaturas, no dudaron en formarse para obtener su vacuna.

Blanca Pacheco, ciudadana zamoreña aseguró que ya estaba esperando la aplicación de la vacuna, “Sí es importante que nos vacunemos, muchas personas murieron sin poder llegar a este punto, que es tener una solución al virus, creo que en honor a ellas debemos hacerlo”… También quiero agradecer la intervención del alcalde Wilman Monje Morales que gestiono que se agilizará está campaña de vacunación y que nos informará atraves de sus medios que nos alistaramos para ser atendidos en la jornada medica».

En tanto, jóvenes como Juan Cruz Martínez dije que espera que “con la vacuna no se sienta tanto el virus, ya ves que dicen que se puede contagiar uno de todos modos, pero no tanto… A mí no me gusta la política pero toda nuestra familia agradece el apoyo de las autoridades locales para que llegara pronto la vacuna para los jóvenes a nuestra ciudad».

Por Juan Manuel Ferretiz