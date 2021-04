Enrique Guzmán acepta que si tocó a Verónica Castro y lo gozo ‘Se le llama tantear el terreno’ dijo

México.- El cantante Enrique Guzmán ha estado en el ojo público durante los últimos días pues su nieta Frida Sofia lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era pequeña a lo que el cantante lo a negado y Alejandra Guzmán y más artistas han salido a defender a la ex estrella del rock and roll.

Tras esas declaraciones, el rockero fue duramente criticado en redes sociales, sobre todo por los fans de Verónica Castro, quienes no dudaron en recordar cuando el famoso tocó sin su permiso a la mamá de Christian Castro, y lo peor es que fue en vivo en “Mala Noche… No”

El cantante de “Payasito” fue invitado por segunda ocasión al programa de en donde primero dijo que los “toqueteos” eran un mal entendido a causa de las cámaras.

“Quiero que sepas que aquel programa que hicimos, me hizo dormir en la casa del perro porque hubo un malentendido de la cámara, ¿ya saben a qué me refiero? ¡Pues no es cierto y hoy lo vamos a comprobar!”

Sin embargo, al ver el vídeo a lujo de detalle no le quedó de otra que confesar que, en efecto, tocó a la actriz de La Casa de las Flores, y hasta lo gozó.

“¡Sí es cierto! Sí te la agarré (risas) ahora ya viendo bien, sí gocé… pero fue una cosa sutil… eso fue un roce, fue un tanteo, así se llama, ‘tantear los terrenos’”

Después de que Frida Sofia diera a conocer la supuesta agresión sexual por parte de su abuelo, el rockero fue invitado al programa de Pati Chapoy, Ventaneando, en donde dijo que sería incapaz de tocar a una mujer, y menos a su nieta, a quien tanto ama.

Posterior a sus declaraciones su hija, Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía, también apoyó a su papa, revelando que mete las manos al fuego por él.

Te puede interesar ver: Alejandra Guzmán defiende a su padre tras fuertes revelaciones de Frida Sofia