Conoce los beneficios de la avena para tu salud

México.- A pesar de los retrasos y afectaciones que ha tenido la pandemia en distintos rubros del entretenimiento, el actor Luis Gerardo Méndez no ha parado y lleva todo el año activo: a principios del año trabajó en Narcos, serie en la que le dirigió Warger Moura, quien le dio vida a Pablo Escobar en las primeras temporadas; estrenó Medios hermanos en donde además de protagonizar, fungió como productor, trabajó con Juan José Campanella en Los enviados, será conductor estelar de la octava edición de los Premios Platino y está a punto de filmar junto a Kevin Hart, Mark Wahlberg y Regina Hall #MeTime.

«Acaba de hacerse el anuncio de esta película que voy a hacer y estoy muy emocionado. Es una comedia gigantesca y estoy muy emocionado de poder trabajar con ellos. Boogie Nights es una de mis películas favoritas y Ted me parece una genialidad de la comedia, entonces poder trabajar con Mark Walhberg me emociona mucho. Kevin Hart es un actor con una inteligencia y una agilidad mental impresionantes, así que poder estar tête-à-tête con él, improvisando, en una lengua que no es la mía, lo vuelve un reto muy interesante”, contó en entrevista Luis Gerardo Méndez.

Previo a que se comience el rodaje de #MeTime del director John Hamburg, el actor hidrocálido viajará a finales del mes a Madrid para ser, junto a la actriz colombiana Juana Acosta, conductor de la octava edición de los premios Platino que reconocen, apoyan y promueven el cine iberoamericano.

«No es fácil crear unos premios para una industria como esta, donde de pronto el público no conoce a todos los nominados, como en los Oscar, donde la gente ya vio el 80 por ciento de las nominadas. La nuestras son unas industrias que apenas está empezando a interconectarse y eso ya es un esfuerzo, particularmente en este año, viniendo de la pandemia, haciendo una ceremonia presencial, en la que podamos vernos las caras y podamos celebrar no sólo el cine y la televisión, sino la vida misma. Hay que reírnos de nuestra tragedia, hay que darle la vuelta a la página, seguir cuidándonos y continuar”, relató Méndez.

Luis Gerardo Méndez aseguró que en la ceremonia de los premios Platino que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, se mantendrá un ánimo muy festivo, en el que promete mostrarse un poco ingenioso e irreverente y confesó que esa celebración se la dedica a su padre, médico fallecido en marzo de covid.

«¡Sin duda se la dedico! Mi papá era una persona que disfrutaba muchísimo la fiesta y todo en general. Él era adicto a la vida, a las emociones, a la fiesta, a la celebración, entonces me imagino que estará ahí muy presente. Por eso lo digo, nadie me va a contar a mí lo que es esta pandemia, perdí a mi padre por covid, se contagió haciendo su trabajo y no vivo en un momento de solemnidad. Claro que es doloroso, pero la vida sigue, tenemos que darle la vuelta a esto y honrarlos. Eso me permite abordar la celebración desde otro lugar”, remató Méndez.