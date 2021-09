Enrique Iglesias se retira con último disco, interpretará canciones con Ricky y Yatra

Foto: Música Latina.

En conferencia de prensa Enrique Iglesias, junto con Ricky Martin y Sebastián Yatra con quienes hará una gira, el hijo de Julio Iglesias anunció su decisión de retirarse del mundo discográfico luego de 25 años de carrera.

Los cantantes estaban hablando de sus próximos proyectos musicales en solitario, que serán discos o en el caso de Yatra, algunos sencillos, cuando Enrique sacó a colación que el 17 de septiembre sacará a la venta su álbum Final “que tiene muchos significados para mí”.

Enrique Iglesias se despide de su faceta como cantante. El español acaba de anunciar que el álbum Final , que incluirá colaboraciones con Ricky Martin y Sebastián Yatra probablemente será el último de su carrera.

Ricky quiso saber a qué se refería con eso de significados y entonces Enrique soltó la bomba. ‘Se llama Final, llevo trabajando en él desde hace mucho, me toma años en acabar un disco. Hay colaboraciones buenas con ustedes. Se llama ‘Final’ puede que sea mi disco final.

‘No es algo sobre lo que he pensado en los meses pasados, sino en los pasados años. Es un disco que será el último. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el justo para hacerlo’, contó.

En junio de este año, en el sitio oficial del cantante se había anunciado el Enrique Iglesias Ricky Martin Live in Concert, un show con el que recorrerán algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá y en el que contarán con la participación especial de Sebastián Yatra.

Enrique Iglesias empezó su carrera en 1995 con Si tú te vas , primer sencillo de su álbum homónimo, del que se desprendieron otros grandes éxitos como Experiencia religiosa , Por amarte y No llores por mí y con el que vendió más de seis millones de copias en todo el mundo.

Cuatro años después de su lanzamiento y con tres discos en español, Enrique Iglesias hizo el crossover con su disco Enrique, famoso por el sencillo Bailamos y por canciones como Could I Have this Kiss Forever , que grabó a dueto con Whitney Houston.

Enrique Iglesias se consolidó en el mercado anglo con Escape y su sencillo Hero que, incluso, pudo interpretar durante el homenaje a las víctimas del 9/11. Uno de sus discos más exitosos fue Euphoria , que incluye los sencillos Cuando me enamoro, a dueto con Juan Luis Guerra, y I Like It con Pitbull.

Desde 2016, ha lanzado varios sencillos como Bailando , con el que obtuvo un Record Guiness por estar durante 41 semanas en el primer lugar del Billboard Latino. Tampoco se puede olvidar Súbeme la radio o El perdón con Nicky Jam . En total, Enrique Iglesias tiene 10 discos de estudio y 15 giras mundiales, incluyendo una con Jennifer Lopez en 2012 y otra con Pitbull en 2017. Enrique Iglesias está una relación desde hace 20 años con la ex tenista Anna Kournikova, con la que tiene tres hijos, Lucy , Nicholas y Mary .

