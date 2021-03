Entender que no entendemos Parlamento Veracruz; Juan Javier Gómez Cazarín.

Xalapa, Ver. – Dueños de centros de verificación vehicular en Veracruz regalaron huevos en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno en protesta al cambio de cobro implementado por el Gobierno del Estado.

Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios y Centros de Verificación en la entidad insistió en no aceptar que sea el gobierno estatal quien recaude los pagos por dicho servicio.

«Que entiendan que no somos gente de ellos. Somos concesionarios» dijo.

Aseguró que hasta ahora, tras el decreto de la Secretaría de Finanzas y Planeación no se ha concretado el nuevo cobro a través de bancos y tiendas de conveniencia.

De igual forma reprochó que la Secretaría del Medio Ambiente no les venda ya certificados a los 180 empresarios para seguir operando.

«Ahorita estamos en el limbo porque no nos venden certificados, no hay certificados en el mercado. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo en la Secretaría y si no, vamos a tener que bloquear la Secretaría» dijo este martes.