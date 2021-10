Entrega DIF estufas ecológicas y refrigeradores en 16 municipios de las Altas Montañas

Gutiérrez Zamora , Ver .- Los empresarios enfocados en el ramo de abarrotes, han detectado escasea en varios productos debido a el costo de producción y pandemia, uno de ellos es la leche para infantes y mayonesa, ambos productos en presentaciones pequeñas.

Antonio Bandala, empresario enfocado en este rubro, dio a conocer que esto se ha visto desde que comenzó la pandemia, así como el encarecimiento de los productos, afectando la economía de la población ya que solo hacen presentaciones grandes lo cual deriva en una desestabilización económica debido a que los consumidores les es imposible adquirirlos.

“Vamos a comenzar a ver un desabasto en artículos, como en la mayonesa esto se debe al envase, hay más grandes pero esta presentación no es para la casa y la gente no la compra, ahorita hemos visto también que no hay leche para infantes, presentaciones pequeñas y esto es a causa de la pandemia”, mencionó.