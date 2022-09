Entregarán indemnización a familias de mineros atrapados en Coahuila antes del 9 de septiembre: CNPC

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó este martes realizar una consulta popular para determinar el periodo en el que las fuerzas armadas permanecerán a cargo de las tareas de seguridad pública del país.

El mandatario manifestó su aprobación a la propuesta del PRI de extender hasta el 2028 la permanencia del Ejército en dichas labores pero consideró que se debe consultar a la población sobre el tema.

Argumentó que la extensión de la presencia del Ejército permitiría mejorar sus capacidades como fuerzas de seguridad.

“Por qué no continúa consolidándose y se explora esta posibilidad que considero va a ser mejor por profesionalismo, disciplina, honestidad, no es lo mismo el que hace una carrera militar, que va al colegio militar y va ascendiendo de una formación”, explicó.

AMLO pide olvidar intereses partidistas en cuestiones de seguridad

El presidente hizo un llamado a los legisladores de la oposición a unirse a la iniciativa planteada por el PRI y olvidar sus intereses partidistas.

“Llamo a los legisladores incluidos a los del PAN a que lo piensen que en temas de seguridad, no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda, eso es hipocresía”, señaló.