Entro el frente frío número 19 a la zona norte de Veracruz

Tihuatlán.- Ver.- Luego del pasado bloqueo de habitantes de varias comunidades de la ruta Jiliapa 1, responsables de Petróleos Mexicanos se comprometieron rehabilitar cinco kilómetros de camino hasta la localidad Casa Amarilla, quedando pendiente el proyecto del puente el Roto.

Autoridades auxiliares como el ex sub agente municipal Alejandrino Hernández Pérez, señalaron que un gestor de la empresa acudió ante ellos para convenir en dichos trabajos que iniciarían a partir del 16 de enero de este año, lugar que también es beneficio por el paso constante de sus unidades hacia los pozos existentes en la zona.

Destacó, sin duda prevalece la confianza con Petróleos Mexicanos, ya que son más de dos mil habitantes lo que mejoraría su calidad de vida de comunidades como Cardel, Ignacio Zaragoza, Jiliapa, Casa Amarilla y la Guadalupe que pertenece al municipio vecino de Castillo de Teayo.

Refiere, que en el caso del puente el roto la indicación es el desarrollo de un proyecto de obra para la mejora de esta vía de comunicación, donde se designe el recurso que se debe aplicar con el fin de mejorarlo.

Coincidió con las autoridades auxiliares de la ruta que estarán muy al pendiente de la fecha estipulada por PEMEX, donde vigilaran la presencia de maquinaria y trabajadores para la rehabilitación de los cinco kilómetros de camino, el cual se encuentra muy deteriorado.

FOTO.- 1 SE

Luego del pasado bloqueo de habitantes de varias comunidades de la ruta Jiliapa 1, responsables de Petróleos Mexicanos se comprometieron rehabilitar cinco kilómetros de camino hasta la localidad Casa Amarilla.

FOTO.- 2 SE

Autoridades auxiliares como el ex sub agente municipal Alejandrino Hernández Pérez, señalaron que un gestor de la empresa acudió ante ellos para convenir en dichos trabajos que iniciarían a partir del 16 de enero de este año.

FOTO.- 3 SE

En el caso del puente el roto la indicación es el desarrollo de un proyecto de obra para la mejora de esta vía de comunicación