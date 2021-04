Envenenan a perros y gatos sobre la calle Cruz Roja en Papantla

Papantla, Ver.- Vecinos de la calle Cruz Roja se encuentran molestos pues en los últimos días sus mascotas se han ido muriendo por envenenamiento, hasta el momento desconocen quién es el o los responsable, únicamente saben que que vive sobre la misma arteria, pero habrán de investigar para que sea castigado con cárcel, pues atenta contra los indefensos animales.

En una vivienda que se ubica sobre la calle Cruz Roja llamó la atención una lona en donde se lee: No se quien eres, (solo se que eres vecino) ni que frustraciones tengas, lo que si se es que eres una persona cobarde que con alevosía haces daño a quien no puede defenderse, ayer envenenaste a mi gata blanca con negro y a una perrita de mi vecina, hoy mi gato amarillo esta sufriendo y muriendo, no te deseo ningún mal, pero te recuerdo que la vida, Dios, la naturaleza o lo que sea, te regresará lo que das.

Cabe mencionar que no nada más sobre la calle Cruz Roja han envenenado a los perros y gatos, sino también sobre la Centenario y Riva Palacio, por lo que los vecinos temen por sus mascotas, pues el responsable puede que ande merodeando las viviendas y les aviente la comida envenenada.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades correspondientes para que se castigue al responsable de estos actos cobardes que atentan contra seres indefensos que no se pueden defender de una persona de tan mal corazón.

En Papantla, existe un reglamento de protección y bienestar animal, desde el año 2016 se aprobó por el cabildo, pero debido a la falta de publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz no ha podido entrar en vigor, situación de la cual se aprovecha este tipo de personas que sienten satisfacción por hacerle daño a los animales.

El reglamento comprende sanciones en contra de las personas que maltraten a sus mascotas, o en este caso den muerte a los animales indefensos.

Con información de Delhy Galicia.

