Equipo de Argentinos Jr. campeón de la liga de segunda de veteranos

Papantla, Ver. – La visita del secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para el periodo 2022-2026, José Reveriano Marín Hernández a estas tierras papantecas, fue de nada fructífera y dejó en descontento a la base magisterial, pues les descontaron 500 pesos directos de la nómina, para según realizar por capricho del líder sindical dicha reunión de trabajo, donde les prometieron que les iban a dar de comer y nunca llegó el servicio, apenas si les alcanzaron a dar una botella de agua a cada docente.

La cita con los profesores fue en el parque temático Takilhsukut, para poner en marcha la Jornada Estatal por la Unidad 2022 y por espacio de más de tres horas el líder sindical Reveriano Marín Hernández, quiso envolver a los profesores y en su discurso dijo ser amigo de los maestros, conocer las necesidades del gremio magisterial, que lo mismo le da comer un bolillo con chile en vinagre en la banqueta que un platillo en un lujoso restaurante, que no por tener un cargo va a perder el piso al contrario, como es amigo de los docentes, pueden seguir llamándolo Reve o amigo.

Durante el desarrollo de la reunión con los profesores de esta región del Totonacapan, que fueron obligados a ir, reinó el descontento, pues dijeron que tras descontarles 500 pesos de la nómina, apenas y les dieron una botella de agua, externando que la cita fue a las 10:00 de la mañana y era la 01:30 de la tarde y el platillo que pagaron nunca llegó.

De acuerdo con los números de los organizadores del evento, se reunieron un total de 500 maestros, a cada uno de ellos les descontaron 500 pesos y se preguntan los docentes que hicieron con todo el recurso que se recaudó, en su discurso dijo que se encontraba en una gira de trabajo y el siguiente punto a visitar era Pánuco y luego se dirigía al sur, que habrá hecho con todo el recurso que obligatoriamente le quitaron como aportación a los profesores que estan bajo su liderazgo.

Reveriano Marín, dijo que son la base sindical más grande a nivel nacional y cumplen 80 años de hacer historia de vida, de transformación política, social y educativa, pero eso solo es una apariencia pues los problemas con la base trabajadora continúan en esta región del Totonacapan.

Sin más remedio y luego de que los estuvieron sentados por espacio de más de tres horas escuchando el monólogo de su líder sindical, los profesores tuvieron que salir al área del estacionamiento del parque temático Takilhsukut para comprarse unos tacos de guisado o alguna fritanga para mitigar el hambre.

Así mismo, algunos docentes señalaron que al ser un evento grande y para que le diera realce, debió invitar al alcalde en funciones Eric Domínguez Vázquez, pero Reveriano Marín dijo que no era un evento político y no quería tener contacto con gente que no fuera de su línea política.

Por Delhy Galicia