Eric Domínguez lleva ayuda a familias afectadas en Arroyo de la Laja

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz

En este Pueblo Mágico de Papantla, dio inicio el festival Orgullo Navideño en su cuarta edición, del 04 de diciembre de 2022 al 08 de enero de 2023, se van a desarrollar diversas actividades que darán realce a toda la programación durante 40 días.

Presentes en la puesta en marcha de este festival Orgullo Navideño, acompañando al alcalde, Eric Domínguez Vázquez, estuvo presente el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, directora general del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, fiscal general de estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, presidenta del DIF Municipal, Miriam García Guzmán, alcaldes de esta región, entre otras personalidades más que fueron testigos del arranque de esta actividad decembrina esperada por los papantecos.

Durante la ceremonia inauguración de Festival Orgullo Navideño, destacó el encendido del árbol navideño, recorrido por la villa iluminada, corte del listón de la pista de hielo, espectáculo de patinaje artístico sobre hielo, entre otros espectáculos más.

Durante los 40 días que conforman el Festival Orgullo Navideño, se van a estar desarrollando diversas actividades propias de esta época decembrina, cuya finalidad es atraer al turismo y reactivar la economía de esta región del Totonacapan.



En su mensaje el alcalde, Eric Domínguez Vázquez, dijo que el gobierno municipal gestiono para que la pista de hielo se quedará a Papantla y no en el parque temático Takilhsukut, como se llegó a comentar, ya que no favorecía a los papantecos, pues lo que se busca es reactivar la economía y en la cabecera municipal y favorecer al comercio y prestadores de servicios, los cuales quedaron muy agradecidos por qué finalmente la pista de hielo se quedó en la zona centro de Papantla.

Por su parte el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, resaltó que Veracruz no solo es su malecón, también existe la cuenca del Papaloapan, la Huasteca, el Totonacapan, entre otras más, que realzan la historia de estado veracruzano, logrando que la economía crezca a través de diversas actividades que se desarrollan.

Así mismo felicitó al presidente municipal, Eric Domínguez Vázquez, por el excelente trabajo que ha realizado pues ha logrado posicionar a Papantla como un municipio próspero y lleno de magia.

Por último mencionó que los funcionarios de la cuarta transformación cumplen con su trabajo y compromisos y no son de paseo como en administraciones estatales anteriores.