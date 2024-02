Eric Domínguez premia a ganadores del Festival del Tamal y el Atole

Papantla, Ver.- “En Veracruz hay un clamor generalizado. Los problemas no solo no se han contenido, se han desbordado”, aseveró el precandidato al gobierno del estado por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, y afirmó que la gente tiene claro lo que ya no quiere ver en su entorno.

Desde Papantla, donde se reunió este domingo 4 de febrero con habitantes de municipios de la Sierra del Totonacapan, expresó su inconformidad por lo que ha venido escuchando en todo el territorio veracruzano: una queja constante por el abandono del gobierno hacia las mujeres, los campesinos, las y los jóvenes, las carreteras y la producción.

Ante amigos y simpatizantes de Espinal, Coyutla, Zozocolco, Chumatlán, Coxquihui, Coahuitlán, Mecatlán y Filomeno Mata, entre otros, reconoció que hay mucho que hacer por el país, el estado, el distrito y el municipio, y para eso, añadió, se necesita gente que sepa lo que hay que hacer, que desde su oriundez tenga la experiencia, cercanía y comunicación que se necesitan.

Explicó que el gobierno, como facilitador, tiene que cumplir su función de dar seguridad a cada persona en su integridad y en su patrimonio y promover lo que da sustento a quienes trabajan.

“Y si en Papantla son los cítricos, la vainilla, el café, la ganadería y el turismo, el gobierno tiene que facilitar ese trabajo con seguridad y carreteras”.

Para Pepe Yunes “no se trata de venir a emocionar, sino de construir la comunidad que queremos vivir y heredar a las generaciones que nos siguen un mejor lugar para vivir en plenitud, más amigable, con mayor potencialidad en la actividad económica y un marco de derecho para convivir con normalidad, libertad y seguridad”.

Por último, advirtió que “lo único que Papantla no puede permitirse es saber que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica y quedarnos cruzados de brazos, por indolencia, miedo o comodidad. ¡Yo doy el paso junto con ustedes! ¡Vamos a ganar esta elección! ¡Sabemos por qué estamos luchando, sabemos lo que queremos y cómo concretarlo!”.