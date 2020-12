¡Es en serio!, pareja se aplica mascarilla de menstruación; dicen haber obtenido un cutis suave y hermoso

León.- Luego de que el pasado domingo, el club León se coronara campeón de la Liga MX tras vencer a los Pumas de la UNAM, un grupo de niños protagonizó un momento que se queda guardado para siempre.

Mediante un video en redes sociales, se puede observar a los menores afuera de un cementerio con banderas del León gritando eufóricos al señor Domingo Rosas, quien tiene poco tiempo de fallecido y que era aficionado al equipo mencionado.

«Abuelito, ganó el León», se escucha a los pequeños gritar entre lágrimas.

«Abuelito, ganamos», dice uno de los niños que mostraba con orgullo su playera.

«El día de ayer, pasando por el panteón que está ubicado en bulevar Delta, me encontré una amiga con su familia la cual estaban compartiendo la victoria de Club León con su abuelo en paz descanse que tiene poco de haber muerto, el señor Domingo Rosas, me consterné mucho y me atreví a grabar, yo no sé ustedes pero me hizo llorar», dice la publicación original.

Con información de La Silla Rota