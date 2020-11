¿Es mejor levantarse temprano o tarde? Esto dice la ciencia:

En medio de la pandemia, este joven aficionado a la edición cinematográfica le dio una nueva vida a un clásico nacional.

Cuando los videojuegos aburrieron a Woldemberg Pérez, decidió invertir su tiempo libre en esta pandemia en una práctica cada vez más usual en el mundo del cine: darle color a la primera cinta mexicana nominada a los Premios Oscar: Macario de Roberto Gavaldón.

Fueron poco más de 143 noches las que el estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Tecnologías y Desarrollo de Software en la Universidad Autónoma de Chiapas dedicó para terminar una labor, en apariencia, exclusiva para realizadores consagrados como Peter Jackson (They Shall Not Grow Old, 2018) o leyendas del séptimo arte como el propio Georges Méliès (Le Voyage dans la Lune, 1902).

Primero con fotos y luego con pequeños fragmentos de video, el joven, originario de Tuxtla Gutiérrez, practicó a manera de hobby darle color a esas escenas que contaban una historia en blanco y negro. Una vez que dominó su técnica, se dispuso a ‘colorear’ la cinta dirigida por Gavaldón en 1960 y protagonizada por el legendario Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero.

A 60 años de su estreno, Macario sigue siendo un referente del cine mexicano e internacional, no solo por las nominaciones al Premio de la Academia y a la Palma de Oro del Festival de Cannes que obtuvo. Tampoco por ser una cinta representativa en Día de Muertos, o por ser la adaptación homónima escrita por Bruno Traven, sino por retratar la pobreza –vigente en la actualidad– del campesinado en México, el cual no aspira a monedas de oro ni espuelas de plata, sino a tener el estómago lleno sin tener que compartir con nadie… al menos que sea la muerte quien pida bocado.

“En sí la inteligencia artificial se encargaba de todo. El detalle era ponerla a funcionar, pero era de prueba y error, eran distintos modelos”, comentó el estudiante de 20 años.

Woldemberg es un autodidacta y así es como aprendió a utilizar la inteligencia artificial para darle color a las imágenes que Gabriel Figueroa, el cinematógrafo de Macario y quien trabajó con Luis Buñuel en la monumental cinta ‘Los Olvidados’ (1951), concibió en blanco y negro.