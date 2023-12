“es profundamente irracional lo que plantea” dice Dante Delgado ante propuesta de que Gálvez represente a MC

Nacional.- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones de “Zeus”, testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR, sobre el uso del software “Pegasus” durante el Gobierno del priista para espiar a cerca de mil 500 personas, entre ellas, los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea, directivos de Televisa y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

“Yo no recibí instrucción ni di ninguna instrucción y no conozco este sistema, no lo adquirimos en la Secretaría de Gobernación”