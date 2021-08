Es tiempo de ayudar a nuestros hermanos afectados: Coparmex Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Más de 7 mil viviendas, 24 mil personas afectadas en diferente magnitud, en más de 30 colonias de la ciudad, además de cientos de comercios afectados, es el resultado preliminar del paso del huracán Grace en este municipio; pese a los daños que presentan sus negocios, empresarios locales hicieron un llamado a la solidaridad de la población, y los exhortaron a realizar sus donaciones para apoyar a quienes más lo necesitan.

En Poza Rica la Delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que lidera Clementina Gutiérrez Villagomez hizo un llamado a la empatía ciudadana, para ayudar a los miles de ciudadanos que perdieron todo su patrimonio.

La prioridad son láminas, alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos y enceres de limpieza, aunque en esta ciudad ya se instalaron comedores móviles y se están colectando despensas, lo que realmente se necesita son alimentos procesados, pues una gran cantidad de personas no están en condiciones de preparar sus alimentos, por lo que las despensas no cumplirían su objetivo.

La Delegación Poza Rica de Coparmex hizo un amplio y merecido reconocimiento a los trabajadores locales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los que fueron enviados del Valle de México, por su entrega y compromiso para la ciudad, tratando de hacer lo humanamente posible, para conectar la energía en el menor tiempo posible.

«Es tiempo de unidad, a ti que estás vendiendo, no ocupes esta oportunidad para llenar los bolsillos a costa del pánico, haz una apuesta a largo plazo, para salir más fuerte de esta. A ti que estás siendo generoso con la ciudad, aguanta un poquito más, la gente no lo va a olvidar. A ti que necesitas insumos, no entres en pánico, consume local, si todos nos ayudamos será más fácil la recuperación», fue fue mensaje enviado por Coparmex Poza Rica.