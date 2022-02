Escasa derrama indirecta para Poza Rica, dejará Cumbre Tajín

Poza Rica, Ver. – Restauranteros de este municipio no fueron contemplados dentro de las actividades comerciales del festival Cumbre Tajín, ya que el gobierno estatal decidió enfocar todo el apoyo para el municipio de Papantla.

Rodrigo Méndez Padilla, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Poza Rica, expresó que este año no fueron convocados para participar en los nichos gastronómicos del festival.

Foto: El gobierno estatal decidió enfocar todo el apoyo para el municipio de Papantla.

Destacó que la derrama económica no será buena como en años anteriores, debido a que Poza Rica no será subsede de Cumbre Tajín, puesto que no habrá participación directa en el festival, ya que se está dando el apoyo directo a los empresarios de Papantla.

Se espera que haya derrama económica de manera indirecta en Poza Rica, esto derivado del posible arribo de turistas a la región que se hospeden en esta ciudad, y consuman alimentos en los restaurantes locales, pero esta podría ser escasa.

Foto: Se espera que haya derrama económica de manera indirecta en Poza Rica, esto derivado del posible arribo de turistas a la región que se hospeden en esta ciudad.

Explicó que los restaurantes locales vienen arrastrando una severa crisis económica desde el 2020, esto derivado de la pandemia que generó pedidas por arriba del 70 por ciento, por lo que quedar fuera de festivales importantes como Cumbre Tajín no genera condiciones de reactivación.

Por Isaac Carballo Paredes.

