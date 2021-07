Escasez de pastos ha provocado la baja producción de carne y leche

Tuxpan, Ver. – La llegada de la tercera ola de COVID- 19 mantiene una incertidumbre en el sector comercio, al hablarse de un posible cierre en los negocios considerados como no esenciales, situación que de darse provocaría una quiebra inminente en un 30 por ciento de pequeños negocios que han hecho hasta lo imposible por mantenerse de pie al señalar que no se ha recibido el apoyo que se prometió por parte de las autoridades federales.

Las ventas intermitentes, ha desencadenado una serie de problemas a los pequeños comerciantes, quienes están padeciendo la falta de recurso para salir adelante de la grave situación que están padeciendo a consecuencia del COVID.

Foto: Noreste

Es precisamente este sector el que no tiene ya recursos económicos y tampoco ha habido la ayuda que se necesita en Tuxpan por parte de ninguna autoridad, en estos momentos de crisis, la solución al problema no es una despensa, es el recurso económico, los pagos mensuales de servicios no se cubren con una despensa, sino con dinero, resaltaron los pequeños comercios, quienes piden desesperados que fluyan los apoyos.

Señalan que si el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, las autoridades federales deben de proponer alternativas de solución a este mal, de lo contrario Tuxpan comenzará a ser un pueblo fantasma, comercialmente hablando, pues a diario se cierran uno dos negocios.

Foto: Noreste

Durante el primer año de esta pandemia los propietarios de negocios pudieron sostener sus nóminas, sin embargo, a estas alturas ya no han podido sobrellevar la crítica situación, por lo cual es necesario establecer mecanismos que permitan que ellos puedan seguir vendiendo y también puedan recibir el respaldo tan necesario.

Por Martha Hernández

También te puede interesar ver: Sujeto derriba a motociclista Tuxpan