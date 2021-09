Escuelas libres de dengue en Tihuatlán

Tuxpan, Ver. – Con la participación de la empresa Femsa – Coca Cola y la gestión del ex diputado federal Marco Medina se continúa beneficiando a cientos de familias de los municipios del distrito 03 local con la campaña denominada “Agua en tu Hogar”, siendo en eta ocasión habitantes de las comunidades de Cazones de Herrera las beneficiadas.



Los habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo agradecieron ex-diputado federal Marco Medina su preocupado por los más necesitados “Les agradezco a nombre de toda la comunidad, porque hasta el día de hoy no ha venido ni siquiera gente del Ayuntamiento, y que bueno que ustedes no se han olvidado y por eso me comprometo a que vamos a estar con ustedes siempre».

Foto: Habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo agradecieron al ex-diputado federal Marco Medina por su apoyo.



Ante este agradecimiento, el ex-diputado Marco Medina expresó: «Muchísimas gracias, doña Celina, comisariada ejidal, para nosotros es un gusto hacer este servicio, cuando fui diputado federal estuve atento a las demandas de toda la gente, ahora el compañero Genaro Ibáñez, diputado local electo, va a estar al tanto de ustedes, es una persona muy comprometida con la gente, que siempre anda recorriendo todas las comunidades para saber dónde está la necesidad, les agradecemos mucho esa confianza, vamos a seguir con ésta labor y vamos a continuar haciendo muchas otras labores».

Foto: También se llevarán programas de jornadas de salud, mismas que incluyen ginecología, odontología, nutrición.



Para finalizar el diputado local electo Genaro Ibáñez se comprometió a continuar entregando agua con este programa de «Agua en tu Hogar» a todos los afectados de las diferentes localidades, así como llevar un proyectos de jornadas de salud, mismas que incluyen ginecología, odontología, nutrición, es decir servicios médicos completos al alcance de todas aquellas personas que carecen de ellos, somos un pueblo y un gobierno que escucha y por eso continuaremos con la ayuda para todas las familias de las diferentes comunidades del distrito.

