Escuelas no están en condiciones para un regreso a clases: SNTE

Tuxpan, Ver. – Luego del anuncio que se realizar por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el gobierno del estado, de que en unos días más se definirá la fecha para el regreso a clases, Luis Demetrio López Marín dirigencias de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 32 reconoció que las condiciones en Veracruz a un no están dadas para un regreso a clases de manera presencial, ello porque las escuelas se encuentran en estados deplorables.

Aun y cuando no preciso el porcentaje de escuelas que se encuentran en estado deplorable ni en condiciones adecuadas para un regreso a clases presenciales de manera inmediata, reiteró que muchas escuelas han sido víctimas de la delincuencia, se encuentran invadidas por la maleza y sobre todo mucha escuela no tiene agua.

“Los maestros nos negamos a regresar a clases, aunque si bien la gran mayoría ya fuimos vacunados contra el covid-19 eso no implica que no corramos riesgo, y no se trata solo de la salud del maestro es la salud de los alumnos que no han sido vacunados, además las escuelas no están en las mejores condiciones de higiene para regresar a clase, la gran mayoría carecen de agua”, reiteró en entrevista.