Especial atención del próximo gobierno para la Sierra: Pepe Yunes

Papantla, Ver.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local, Oliverio Báez García, se alzó como el claro ganador del debate frente al abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD Mariano Romero.

Con una presentación en el idioma Tutunakú y mejores propuestas en materia de desarrollo social y sustentable, atención de las comunidades indígenas históricamente abandonadas y servicios públicos, el guardián de la cosmogonía del pueblo del Totonacapan, demostró tener un mejor conocimiento de los temas a debatir.

Cuando le preguntaron sobre las comunidades indígenas y si tenía alguna conexión respondió de manera categórica: «No tengo amigos voladores, ¡tengo hermanos indígenas porque también soy danzante del Totonacapan donde tenemos14 tipos de danzas».

Cuando hablaron de desarrollo de la infraestructura hidráulica en las comunidades históricamente abandonadas le dedicó un momento al candidato adversario para recordarle las obras que dejó en el olvido.

«Hoy venimos a un debate donde solo dos asistimos, han escuchado nuestras propuestas, me preocupa salud, seguridad, educación, bienestar de adultos mayores y discapacitados, nuestros hermanos indígenas, pero sobre todo me preocupa el abuso de mi pueblo Tutunakú, por parte de quienes prometieron una cuarta transformación que no ocurrió».

«Si te dan dinero, agárralo, ese dinero es mío y es tuyo, es de nuestros impuestos, este 2 de junio, te invito, de todo corazón, a que hagamos el cambio, México nos necesita, necesita nuevas ideas, gente nueva, diputados que sí quieran trabajar, como un servidor, como Xóchith López Castillo, nuestra candidata a diputada federal, como nuestros candidatos de Movimiento ciudadano, Maynez Presidente, Polo Deschamps Gobernador, Dante Delgado y Angélica Sánchez, Senadores, dale otra oportunidad a la democracia! ¡Vota por los candidatos de Movimiento Ciudadano!», finalizó Oliverio Báez.