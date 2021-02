Cómo las rocas se oxidaron en la Tierra y se volvieron rojas

CDMX.- Partiendo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este analiza el comportamiento del ingreso y gasto en los hogares. En el país hay 34.7 millones de hogares con 3.6 integrantes en promedio, de los cuales 2.38 perciben ingresos y 1.7 tienen otra responsabilidad.

El promedio de ingreso corriente por hogar es de 49,610 pesos. La principal fuente de ingreso por trabajo alcanza la suma de 33,382 pesos.

El gasto corriente promedio asciende a 31,913 pesos trimestrales, se calcula que de este nivel de ingresos el 35 por ciento se destina al sostén alimenticio y un 20 por ciento a transportes y comunicaciones.

Pero, ¿refleja la realidad que vivimos?

La definición de las clases socioeconómicas enfrenta un enorme debate, pero los números especifican la realidad que se enfrenta hoy en día.

De acuerdo con el informe de “Bajo presión: la reducción de la clase media” por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los ingresos medios en México son mucho menores que el nivel promedio.

52.4 millones de personas enfrentan la situación de pobreza en México

Es decir, el promedio que mencionamos anteriormente (49,610 pesos en promedio de ingreso corriente por hogar), está lejos de ser una realidad en la mayoría de los hogares mexicanos.

¿Estudiaste una carrera? Eso no será suficiente

Actualmente la mayoría de las familias buscan brindar un nivel educativo para lograr adquirir mayores oportunidades de desarrollo, pero esto es tan solo un sueño.

De acuerdo con la OCDE la clase media en México está cada vez más calificada, pero peor pagada.

La OCDE compara los niveles de experiencia a través de los cuales el nivel de económico debe mejorar.

¿Se ha logrado reducir la pobreza en México? El FMI realizó un estudio

El nivel bajo, medio y alto de experiencia son mayores al estimado, esto promueve que las oportunidades de desarrollo se restrinjan, es decir que por más preparado que estés las oportunidades serán menores.

Eso no es todo, la estabilidad económica en un hogar se logra medir a través del bienestar, pero ¿qué es eso?

Al contar con un muy bajo nivel de ingresos tus gastos no logran cubrir una medida de bienestar, sin embargo, la fórmula correcta para ‘vivir bien’ no dependerá de tu salario sino de su correcta distribución.

Así cómo ganas deberás gastar

Los gastos básicos jamás se deben de hacer a un lado. En los gastos prioritarios deben convertirse en una constante y proyectarse cada determinado tiempo.

Los 10 estados con mayor nivel de pobreza en México

La compra de alimentos (frutas, vegetales, carne, pollo, pescado, etc.), es un gasto inevitable y necesario a contemplar en un presupuesto base.

Debes considerar gastos médicos. Si tu empleo te proporciona un servicio de salud, estás amortizando gran parte de éstos.

Las compras dentro de un hogar no contemplan las necesidades básicas, esto no incluye comida chatarra (papas, galletas, helado, refresco, etc.) al generarun elevado gasto que no se tiene contemplado, sin ser una necesidad primordial dentro de una canasta básica.

Hogar dulce hogar

Quizá vivir en Polanco, la condesa, la roma o alguna de estas exclusivas colonias tenga un enorme beneficio, sin embargo, su elevado costo podría restringir completamente tu capacidad económica.

Actualmente para los jóvenes los ‘roomies’ son una estrategia que busca beneficiar la calidad de vida, teniendo claro su nivel económico.

Al compartir un departamento por 2 o más inquilinos es posible cubrir un mayor gasto de vivienda, beneficiando así la cercanía con un punto céntrico.

¿Ya encontraste trabajo? El nivel de desempleo disminuye a 3.5%

Es importante recalcar que los gastos de vivienda (renta o pago de hipoteca) no deberás destinar más del 30 por ciento de tus ingresos. Al compartir la responsabilidad de gasto de un inmueble, no debe exceder tu capacidad económica.

Para poner un ejemplo: Ganas 6 mil 500 pesos mensuales, y tu pareja 8 mil pesos. Los ingresos totales en tu hogar son de 14 mil 500 pesos mensuales, por lo cual no deberían de destinar más de un 30 por ciento a pagar una renta.

Fiesta

Al salir a distraerte a un bar o al cine, ¿contemplas el gasto?

Es muy importante darte un especio para relajarte y distraer tu mente de las responsabilidades. Sin embargo, ese gasto deberá de ser acorde a tu misma capacidad económica.

¿Afectará a México la recesión económica de Alemania?

Movilidad

¿Detestas los apretones en el transporte? Quizá la mejor opción sea pedir un Uber o taxi, sin embargo, el gasto diario hará que tus finanzas entren en una severa crisis.

Es recomendable que este tipo de gastos únicamente los contemples al ser necesarios, puede llegar el momento en que sea urgente llegar a una cita y no tengas ninguna opción.

El riesgo de una recesión económica en México aún es grande

Es importante que consideres ahorrar cada mes una cantidad específica, por ejemplo 200 pesos. ¿Llegas a fin de quincena en ceros? Algo mal está sucediendo.

Con información del INEGI y la OCDE.

