Esto le pasa al cerebro cuando discutes con alguien; científicos lo explican

Estados Unidos. – Los Simpson es la famosa serie, conocida por sus múltiples predicciones, las cuales tomaron popularidad en el controvertido año de 2020.

Hoy, lo hicieron de nuevo, los fanáticos de la famosa serie aseguran que los disturbios ocurridos hoy en el Capitolio de Washington en Estados Unidos, fueron predichos en uno de sus capítulos. Te mostramos esta curiosa coincidencia y otras de las «predicciones» que Homero, Marge, Bart, Lisa y hasta Maggie Simpson han hecho para este 2021.

El día de hoy varios simpatizantes de Trump ingresaron al Capitolio y causaron disturbios; Los Simpson ya habían vaticinado el caos por las elecciones.

Aún estando en pandemia, los fieles a Trump –que sigue alegando que hubo fraude- salieron a las calles (muchos de ellos sin respetar las medidas sanitarias) para dirigirse al Capitolio, sede del Congresoestadunidense, donde entraron a la fuerza y con violencia mientras tenía lugar la certificación ya mencionada.

Muchos se enfrentaron a golpes con la policía, otros más robaron artículos del lugar; también se vio a un hombre con la bandera confederada, considerada por muchos como un símbolo racista. Incluso, y desafortunadamente, murió una mujer que fue baleada durante los disturbios.

Todos estos hechos según los seguidores de Los Simpson, ya habían sido predichos en uno de los capítulos en donde se ve que las elecciones provocarían disturbios en enero cuando se hiciera el cambio de gobierno.

En el capítulo «Treehouse of Horror XXX» (capítulo 4 de la temporada 32) puede verse que a Homero no le interesan las elecciones y que no sale a votar. Marge lo regaña, pero él solo responde: «¿qué tan malo puede ser». Un segundo después se ve que ya es enero de 2021 y Springfield está en llamas y destruida debido a las protestas por los resultados de la elección.

En otro episodio (el primero de la temporada 11), Homero y Mel Gibson planean una película. En ella, el protagonista mata a todos los miembros del Congresoestadunidense e incendia el capitolio.

Al final, la idea es desechada, pero como pudiste ver, Los Simpson lo hicieron de nuevo.

ESTAS SON OTRAS DE LAS SUPUESTAS PREDICCIONES DE LOS SIMPSON PARA EL 2021

De acuerdo con los internautas, este 2021 será todo un desastre y esto lo afirman basados en las escenas del episodio de «Noche de brujas» de la temporada 32 que se transmitió en octubre pasado.

En esa ocasión, la serie nos dejó ver un poco de lo que se cree que sucederá en el primer mes de este año y hasta dan una fecha exacta.

