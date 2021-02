“Kardashian” de Sinaloa: la última esposa del “Chapo” y sus lujos en redes

CDMX.- Se acerca poco a poco el 14 de febrero y, para muchos, el clásico tema de Tiburón (1975),“tuuuu run, tuuuu run, tuurun turun turun turun”, comienza a sonar desde días antes, pues se aproxima uno de los peores días del año, el cursi, consumista y odioso San Valentín.

Para eso te traemos buenas noticias, si eres de aquellas personas que no soportas el Día del Amor y la Amistad, tenemos una selección de películas de terror que te ayudarán a no sentir de golpe el azúcar y el amor en el ambiente.

Un terrible accidente en una pequeña ciudad minera causó que sus habitantes no celebraran más el día de San Valentín durante dos décadas, ya que durante las festividades, después del altercado, un minero mató a los culpables del accidente y advirtió a los habitantes del pueblo nunca volver a celebrar el Día del Amor y la Amistad.

https://youtube.com/watch?v=OWvLgL5tdkc%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

El romántico mundo de una pareja se cae en pedazos cuando una noche, después de la boda de una amiga y de regreso a la pequeña cabaña aislada en el bosque donde pensaban pasar un romántico retiro, alguien toca a la puerta preguntando: “¿Está Tamara?”.

https://youtube.com/watch?v=BbqELQHpmQM%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

El Conjuro 2 (2016):

Sabemos que esta película no tiene nada de romántico en sí, pero resulta que un momento muy cursi logra relajarnos por un momento y que la cinta no nos mate de miedo. Nos referimos a la canción de Elvis, “Can’t help falling in love with you”, que Ed Warren canta en la sala de la casa de Peggy Hudgson.

https://youtube.com/watch?v=mQeMOhgUbvU%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Drácula De Bram Stoker (1992):

Este amor imposible y terrible al mismo tiempo es realmente el único que vale la pena revivir. Un clásico que no ve contradictorios a la pasión y el horror.

https://youtube.com/watch?v=fgFPIh5mvNc%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

La Novia De Chucky (1998):

Aunque cuesta trabajo pensar que dos muñecos terroríficos pudieran enamorarse, esto sí sucede gracias a la cinta noventera, la cual logra cambiar la narrativa del muñeco asesino que persigue sin control a un indefenso niño y logra volverla un drama de terror que a todos nos sacó varias carcajadas.

https://youtube.com/watch?v=I-WZYQ6nABA%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Get Out (2017):

Uno pensaría que la pareja de nuestros sueños jamás podría traicionarnos, pero todo eso cambia con esta gran película protagonizada por Daniel Kaluuya y Allison Williams.

https://youtube.com/watch?v=DzfpyUB60YY%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Scream (1996):

Absolutamente todos abrimos la boca al descubrir que la persona que quería hacerle más daño a Sidney era su propio novio, Billy. Definitivamente una gran cinta si eres de los que no cree en el amor.

https://youtube.com/watch?v=AWm_mkbdpCA%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Crimson Peak (2015):

Esta increíble película de terror de Guillermo del Toro nos demuestra todos los sentimientos y los instintos más bajos del ser humano disfrazados de una historia idílica de amor.

https://youtube.com/watch?v=6yAbFYbi8XU%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

La Mosca (1986):

Cuando parecía irle de maravilla al Dr. Seth Brundle, pues ya había conquistado a la chica de sus sueños y estaba a punto de hacer el descubrimiento del siglo, un pequeño insecto infiltrado en su cabina de teletransportación lo convierte en una horrible criatura parecida a una mosca.

https://youtube.com/watch?v=9_Jw7maERgk%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Let Me In (2010):

Las historias de vampiros pueden llegar a ser complejas y hermosas al mismo tiempo, aunque eso no le quita lo terroríficas. En esta cinta, una pequeña vampira solitaria y un niño que sufre terribles abusos en la escuela encuentran su camino juntos aunque no deja de ser atroz.

