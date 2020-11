Especialistas de la UNAM revelan que los perros ¡SÍ PUEDEN SONREIR!

México.- Alrededor del mundo existen gran cantidad de personas con ideas muy retrógradas y llenas de tabúes. Hoy en día es más la apertura que existen en cuanto a las preferencias sexuales de las personas, pero aún así, son temas que a veces son difíciles de abordan y para otros tantos de aceptar.

Los temas respecto a las preferencias y conceptos sobre género e identificación sexual generan sin lugar a dudas mucha polémica y en muchas de las ocasiones no son aceptados por algunas comunidades debido a sus creencias, religión, pensamientos, entre otros. Al día de hoy los logros conseguidos por estos colectivos son innegables y están consiguiendo abrir espacios que antes eran impensables y muchos de ellos han aportado su granito de arena para ir rompiendo barreras y darse a notar alrededor del mundo.

El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Transexual, por ello te decimos quiénes son algunas de las figuras más importantes de esta comunidad.

Victoria Volkova

Playboy es un símbolo de un estilo de vida marcado por la elegancia, la sensualidad y la exclusividad. Durante mucho tiempo su nombre ha estado ligado al ideal de la belleza femenina. La edición mexicana de esta revista ha roto uno de los tabúes dentro de estos conceptos y presenta en su portada de este mes a la influencer Victoria Volkova, joven influencer transexual y activista de los derechos de las personas transgénero y transexuales.

“Playboy México en línea con su matriz en Estados Unidos, siempre se ha manifestado a favor de todas las luchas sociales. Te invitamos a que explores esta edición que sin duda se convertirá en una de las favoritas de tu colección”, indicó la revista. “Esta portada celebra las diferentes formas de ser mujer, las diferentes formas de ser bella, las diferentes formas de explorar tu sensualidad y disfrutar de tu proceso. Espero que con esta portada las personas tengan más curiosidad. Más curiosidad de conocerse, más curiosidad de conocer cómo es ser una persona trans. Más curiosidad de cómo viven las personas trans en este país y en el mundo y qué es lo que tenemos que pasar para vivir una vida digna, para ser respetadas, para ganarnos la vida, para ganarnos el respeto de los demás, para ser escuchadas y dignificadas, para conseguir un trabajo, para sobrevivir la escuela, para sobrevivir en esta sociedad que no nos voltea a ver ni a nosotras ni a nuestros problemas”, señaló Volkova en su cuenta de Instagram.

Lili Elbe

Ella está considerada como la primera mujer transexual de la historia. Nació en Dinamarca en 1882 con el nombre de Einar, y si viste La chica danesa, ya sabes de quién estamos hablando. Un día, su esposa le pidió que se vistiera de mujer para hacer de modelo, y a partir de entonces comenzó a sentirse más cómoda usando vestidos y tacones.

En 1920 viajó a Alemania se convirtió en la primera persona en someterse a una operación de cambio de sexo: la castración química fue supervisada por el doctor Magnus Hirchsfeld, férreo defensor de los derechos LGTB. Tuvo que someterse a varias operaciones para completar el proceso. Pero no sobrevivió a la última, en la que iban a implantarle un útero y crearle una vagina artificial, murió en 1933. Lili fue la primera persona transexual en un momento en que la palabra «transexualidad» ni siquiera existía.

Caroline “Tula” Cossey

Caroline nació como Barry en 1954 en Norfolk, Inglaterra. Ella padece el síndrome de Klinefelter, que hace que posea el genotipo XXXY (normalmente este síndrome solo provoca el genotipo XXY), por lo que se siente como una mujer. Durante su infancia tuvo que soportar bullying, y a los 17 años decidió comenzar su transición sexual. Terminado el proceso, comenzó a trabajar como modelo, y decidió ocultar su pasado masculino, logrando contratos en revistas como Harper’s Bazaar o Vogue, en las que triunfó. A esto ligó una carrera en el cine en donde apareció en la película de James Bond ‘Solo para sus ojos’. Pero en 1981 el tabloide británico News of the World mencionó su caso en primera plana y lo hizo de una manera escandalosa: ‘La chica Bond era un chico’.

Esto afectó tanto a Caroline que pensó en suicidarse, pero decidió continuar su carrera, y se defendió de los ataques en su libro I am a woman. Desde entonces, se volvió activista para lograr que las leyes británicas cambiaran para ser considerada legalmente una mujer.

Bibiana Fernández

Ella nació como Manuel, en España. Luego de su transición adoptó el nombre de Bibi Andersen. Ella optó por el camino del cine, donde sus comienzos fueron duros, pero gracias a la película ‘Cambio de sexo’ alcanzó el éxito, y se convirtió en una cara conocida para toda España.

Fue con el director de cine Pedro Almodóvar con quien alcanzó el estrellato en su carrera, y desde entonces se dedicó plenamente al mundo del espectáculo. En 1998 cambió su nombre a Bibiana Fernández y sigue gozando de gran éxito.

Carla Antonelli

Carla Antonelli es la primera mujer transexual en ser electa como diputada en España. Carla Antonelli nació en Tenerife y ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos del colectivo LGTB. Su activismo comienza en 1977, época en que las personas transexuales podían ser encarceladas, ya se manifestaba en favor de mayor tolerancia en el país. En 1980 grabó el primer documental en España sobre la transexualidad, mismo que fue censurado aunque finalmente fue emitido, tras muchas protestas, en 1981.

Su lucha por los derechos de la comunidad LGTB se volvió más activa cuando se unió al Partido Socialista Obrero Español en 1997. En marzo de 2007 logró que se aprobara la Ley de Transexuales. En la actualidad, sigue luchando por los derechos de las personas LGTB en todo el mundo.

Renée Richards

Ella hizo historia en los derechos de los transexuales en el deporte. Desde antes de su operación de cambio de sexo era una fanática del tenis. Cuando era un chico, se hizo alcanzó fama por su altura, su peculiar juego y su atractivo físico. Pero en 1975 decidió someterse a una operación de cambio de sexo y adoptó el nombre de Renée, y no reveló que antes había sido Richard Raskind.

Se cree que fue un periodista quien descubrió y reveló su secreto, puesto que los movimientos de Renée le recordaban a los de Richard. Cuando sus compañeras se enteraron de que jugaría en el US Open protestaron, alegando que tenía ventaja física. Se le prohibió jugar, pero Renée llevó el caso a la Corte Suprema de Nueva York, que falló en su favor y le posibilitó participar en el US Open de 1977.

Laverne Cox

Ella es una destacada actriz transgénero y se ha convertido en una importante activista por los derechos de los transexuales, lo que le significó ganar el prestigioso premio Stephen F. Kolzak Award, de la asociación GLAAD. Laverne logró reconocimiento por interpretar a Sophia Burset en la serie de Netflix Orange is the New Black. Su transición no fue nada fácil, a los 11 años intentó suicidarse porque no comprendía lo que le estaba pasando y era ridiculizada por sus compañeros.

Laverne ha aprovechado su creciente popularidad para darle una mayor visibilidad al colectivo trans, especialmente en los derechos de las personas transexuales pertenecientes a minorías étnicas.

Caitlyn Jenner

Antes de su transición era Bruce Jenner, atleta de éxito que llegó a participar en las Olimpiada y ganar el decatlón, fue marido de Kris Kardashian y figura paterna del clan Kardashian-Jenner, por lo que sorprendió al mundo entero cuando en junio de 2015 protagonizó su primera portada como mujer, y en el titular pedía al mundo que la llamaran Caitlyn. Nunca se sintió del todo cómoda siendo hombre, y desde joven le gustaba vestirse como mujer.

Pertenecer al clan más famoso de EU le ha dado gran visibilidad a su caso y a la comunidad transexual. Se la considera la mujer transexual más famosa del mundo y ha recibido varios premios por su valentía a la hora de aceptarse públicamente frente a millones de personas.

Chaz Bono

Hay personas que nacen con los reflectores en la cara. Es el caso de Chaz, famoso desde la cuna por ser hijo de los famosos músicos Sonny y Cher (icono gay), las revistas publicaron que era lesbiana antes de que decidiera hacerlo público. Cuando cumplió 25 años decidió oficializar su condición de mujer lesbiana. Sin embargo, se dio cuenta de que esta etiqueta no era del todo cierta, y que realmente era un hombre transexual y se sometió al proceso de cambio de sexo.

Chaz es un activista del matrimonio gay, el Día Nacional de Salir del Clóset, y trabaja activamente con la asociación Human Rights Campaign, la mayor asociación de derechos de la comunidad LGTB de EU.

