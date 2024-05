Espectacular cierre de campaña de la candidata a la Diputación Local Miriam García

Papantla, Ver.- Ante el majestuoso mural a la cultura totonaca, la candidata a la Diputación Local por la alianza Morena, Partido del Trabajo, PVEM, realizó su cierre de campaña, ante miles de papantecos y pobladores de la sierra del Totonacapan, quienes se dieron cita para refrendarle su apoyo para llevarla al triunfo este próximo dos de junio.

Durante el cierre de campaña los asistentes le brindaron muestras de cariño a la candidata del pueblo, Miriam García Guzmán y le expresaron que la van a llevar al triunfo y será la próxima Diputada Local.

En su mensaje la abandera de Morena-PT-Verde, Miriam García, externó que esta preparada para salir victoriosa y el voto será masivo para la alianza que representa Juntos Haremos Historia, por lo que exhortó a salir a votar este dos de junio.

Señalando que esta preparada para ser diputada local, “somos el ejército de la cuarta transformación y el pueblo unido jamás será vencido y van a seguir con el segundo piso, dando el voto para Claudia Sheibaum y Rocío Nahle, los candidatos a Senadores y a la Diputación Federal y Local, yo sé trabajar y no me voy a rajar”, expresó.

Miriam García, dijo que a lo largo de un mes de campaña recorrió los nueve municipios que comprende este distrito del Totonacapan y conoce las necesidades, gracias al voto masivo será la próxima diputada local, ya que va a recibir el respaldo de los pobladores, por lo que hizo ya hizo el compromiso de luchar por todos los habitantes del Totonacapan.

“En mi recorrido me comprometí a no entrar en conflictos con nadie, soy respetuosa con los contrincantes políticos, siguiendo la línea que marca la cuarta transformación, agradecida estoy por el tiempo que me brindaron los habitantes de este distrito y se hayan tomado el tiempo de escuchar los ochos ejes de trabajo que voy a cumplir una vez que sea legisladora local” destacó.