Abuelita de Belinda es hospitalizada de emergencia

CDMX.- Jorge “El Burro” Van Rankin es una de las figuras públicas más reconocidas dentro de los medios de comunicación.

El famoso es muy querido por su irreverente personalidad y carisma. Cabe decir que, en parte, se lanzó a la fama por ser uno de los amigos cercanos del cantante Luis Miguel, con quien tuvo una relación muy estable durante algunos años, sin embargo, una broma los distanció y no volvieron a hablarse hasta 22 años después, esto lo relató en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

“Le hicimos una broma en radio pero no a él, sino a José Pérez, su asistente personal, un uruguayo; yo no fui, fue Esteban Arce hablando muy cubano y nos cachó, entonces en la tarde suena mi celular y me dice José, te va a hablar el señor y me pasa a Luis Miguel, me puso una regañada de terror. Le dije que no había sido a él, me enojé y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle”, fue parte de la declaración del conductor.

Tras más de veinte años de separación, Miguel Alemán acordó una reunión entre los dos mientras se filmaba la serie del cantante en Acapulco, Guerrero, lugar donde los amigos se reencontraron, sin embargo, la amistad solo duró un año, pues tuvieron otro inconveniente que fracturó su relación.

Según la declaración de “El Burro” el día de su reconciliación comieron y convivieron mucho, a partir de ahí siguieron con las reuniones y Luis Miguel, quien conoció a la familia del presentador. Todo era como antes hasta que Van Rankin recibió una llamada pidiéndole que le dijera a su esposa que borrara una imagen de redes sociales en la que aparecía con el cantante.

Dicho acto le molestó tanto a Jorge que, decidió cortar nuevamente la relación, pues aseguró que no estaba interesado en una amistad así.

Una vez concluidos su tema de amistad, también hizo algunas declaraciones con respecto a la serie del famoso, asegurando que no fue Alejandro Iñárritu quien “le robó” la novia a Luis Miguel, sino al revés.

¿Qué tal? No es la primera vez que algún ex amigo de Luis Miguel revela cómo fue su relación con el cantante, pues Roberto Palazuelos, es otro de los famosos que ha dado ciertas declaraciones de su amistad con el famoso intérprete.

