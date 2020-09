Acusan a Sharis Cid de ser la causante de la separación entre Arturo Peniche y su esposa, después de 38 años de matrimonio. Las declaraciones del famoso actor mexicano Arturo Peniche hace algunos días en una entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda sobre su separación con su esposa Gaby después de 38 años de matrimonio ha sido muy sorpresiva tanto para sus hijos, como familiares, amigos y seguidores.

La polémica no se detiene respecto al tema ya que se ha dado a conocer que una de las razones por las que la consolidada pareja haya decidido darle fin a su vida juntos después de casi 4 décadas puede ser por la también actriz y consuegra de Arturo y Gaby, Sharis Cid.

“Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras”, mencionó Peniche.