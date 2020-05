Aislinn Derbéz habría sido infiel. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann conmocionaron a sus seguidores al dar a conocer su separación.

Desde entonces comenzaron a surgir rumores sobre que había una tercera persona en la relación, aunque la protagonista de La casa de las flores ha declarado que la comunicación era cada vez más difícil, ya que tienen creencias y pensamientos demasiados diferentes.

Luego de eso se desmintieron las falsas versiones que surgieron tras su ruptura. En una entrevista para el programa Hoy, Mauricio Ochmann contó que él y Aislinn celebraron el Día de las Madres…

Todo esto debido a que actualmente viven juntos a causa de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.

“No hay sangre, no hay traición, no hay culpables o sea toda es una situación bonita en amor”, así desmintió el actor desmintió las falsas versiones que surgieron tras su ruptura”

Mauricio Ochmann fue interrogado sobre los rumores que hay en los que lo señalan de tener otra relación con una actriz “que tiene su familia”.

“De entrada me da un poco de entre risa, pero también un poquito de ‘no manches hasta donde se meten y lo pueden inventar’. No hay sangre, no hay traición, no hay culpables o sea toda es una situación bonita en amor, en armonía. Yo la verdad es que siento que las relaciones con el tiempo cambian, evolucionan”.