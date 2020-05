Al descubierto violencia intrafamiliar de John Lennon, quien profesaba amor y paz. Hoy día cuando se menciona el nombre de John Lennon, además de imaginarlo como el icono de los Beatles, seguramente también las personas lo visualicen como una figura de la paz mundial y la lucha por la igualdad.

Al descubierto violencia intrafamiliar de John Lennon, quien profesaba amor y paz. No predicaba lo que decía.

Como seguramente muchas personas recuerdan, Lennon movía multitudes con solo una palabra y profesaba el amor al prójimo y la paz en el mundo, pues uno de los principales opositores a la guerra de Vietnam, pues temas como ‘All You Need is Love’, ‘Give Peace a Chance’ o ‘Imagine’ son claros himnos a la libertad.

Recientemente se revelaron afirmaciones de Cynthia Powell, primera esposa de Lennon, con la cual procreo a su hijo Julian y quien habría asegurado que el cantante les hacía cosas malas que hoy en día podían se catalogadas como delitos por violencia intrafamiliar.

Dorothy Jartlett confirma estas declaraciones al revelar una carta de hace aproximadamente 50 años, donde Julian ve a Lennon como un padre ausente, quien criticaba e incluso llegaría a golpear a su hijo por cosas como ‘malos modales en la mesa’.

Se afirma que estando casado con Powell, el compositor se acostaba con otras mujeres y dejaba drogas tiradas por doquier.

Inclusive se afirma que cuando estaba ebrio, Lennon le decía a su esposa que le era infiel con Yoko Ono, a quien finalmente embarazó, lo que detonó su divorcio a finales de 1968.

Las revelaciones indican que Lennon velaba mucho a Yoko Ono, por lo que la obligaba a acompañarlo a todos lados, inclusive cuando iba al baño.

Sobre la relación con Yoko Ono, Cynthia Powell recuerda que Lennon la hizo de lado junto con Julian al caer en el hechizo de la artista conceptual japonesa, además de los ataques de ira y celos de parte del cantante previo a la aparición de su segunda esposa.

En alguna ocasión, por celos golpeó a Cynthia en los baños de una Universidad.

Según declara Cynthia, esa fue la única ocasión donde él la agrediera físicamente, pues ella salió corriendo, llorando y le dijo a Lennon que no lo quería ver jamás, esta ruptura duraría 3 meses, después que el Beatle se disculpara profusamente.

Todo lo que está salir do a la luz pública también indica que el cantante tenía arranques de ira hacia Julián, su hijo, que de acuerdo con Cynthia, lo marcaron de por vida, pues dice que el compositor de ‘A Day in the Life’ se «comportaba de forma aberrante hacia Julian».

La esposa y el hijo habrían calificado a Jhon Lennon como un hipócrita que hablaba de amor y de paz, pero que violentaba a su familia.

También te puede interesar ver: Laura G recuerda romance con Carlos Loret y rompe en llanto