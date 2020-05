Alejandra Guzmán le invitaba drogas a Frida Sofía. La hija de la polémica cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía de nueva cuenta causa revuelo con las revelaciones que ha dicho a una revista.

La joven dijo que La Guzmán durante su embarazo consumía estupefacientes. De igual manera aseguró que en repetidas ocasiones Alejandra le invitó drogas para que las consumiera.

Frida Sofía le concedió una entrevista a la revista de espectáculos TV Notas, y en ella reveló que su infancia al lado de Alejandra Guzmán fue tortuosa y con el mal ejemplo al conocer el mundo de las sustancias no permitidas por consumo de la cantante.

Resaltó que no sólo fue difícil verla bajo el efecto de las drogas, sino que se las invitara para consumir.

“Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

Frida Sofía dijo que hace cinco años visitó a Ia Guzmán en Huatulco y le invitó hongos alucinógenos, a lo que la joven no accedió.

Frida Sofía de igual manera dijo que su madre aún tiene problemas con el consumo de drogas, entre sus adicciones sobresalientes el alcoholismo

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, dijo. F