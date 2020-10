Alfredo Adame contra Carlos Trejo: Esta vez habló de su exesposa

Alfredo Adame contra Carlos Trejo, se le fue con todo hablando acerca de la exesposa del cazafantasmas dando fuertes declaraciones de su fallecimiento.

Una vez más el exconductor de ‘Hoy’ ha puesto sobre él mismo los reflectores de los medios al hablar acerca del conocido investigador paranormal.

Esta vez Adame no se midió en lo mínimo y sacó a relucir un tema que es bastante delicado para cualquiera, la muerte de la exesposa de Trejo.

La conocida lucha de Carlos Trejo contra Alfredo Adame y viceversa se ha vuelto todo un controversial caso, pues ya ninguno de los dos se ha medido en destruir al otro.

No cabe duda que esta vez Alfredo Adame se ha ido con todo en contra de Carlos Trejo, pues no le importó hablar de algo tan delicado como la muerte de su ex.

Aunque por su parte el cazafantasmas también ha hecho de las suyas en contra del también empresario hasta llegar a las demandas legales.

Lo que comenzó como un pleito de dimes y diretes en el que insultaban su físico y se proponían mutuamente una lucha cuerpo a cuerpo se ha salido de control.

Alfredo Adame habló en contra de Carlos Trejo sacando el tema de su fallecida esposa

Una vez más este conocisdísimo pleito entre el actor y el cazafantasmas muestra que ninguno de los dos tiene límites cuando se trata de venganza. Esta vez Adame ha vuelto a insistir en la presunta responsabilidad de Trejo en la muerte de su exesposa.

Ahora, el actor dice tener pruebas de que Carlos Trejo tuvo todo que ver en el fallecimiento de la que fuera su mujer.

Fue a través de una de sus múltiples apariciones en el programa de ‘Chisme No Like‘ que el productor habló acerca de este tema. Alfredo Adame se fue contra Carlos Trejo y aseguró que puede demostrar que lo que dice es cierto.

“Yo tengo los testigos, él le dio un batazo”. Dijo Adame

No conforme con esto, agregó que Tejo pudo haber agredido a su hijo ese mismo día, pues destacó que fue llevado al mismo centro de salud que su madre. Lugar en el cual la exmujer del cazafantasmas se despidió de este mundo.