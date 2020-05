Amenaza de Karla Panini por Whatsapp se filtra en redes. “Te voy a hacer la vida imposible”, le dijo Karla Panini a Américo Garza.

Sin lugar a dudas en las últimas semanas el nombre de Karla Panini no ha descansado, la comediante ha generado mucha polémica y sigue permaneciendo en el ojo del huracán.

El escándalo entre Karla Panini y Karla Luna comenzó cuando la Lavandera morena encontró en el celular de su, en ese entonces esposo Américo Garza ciertos mensajes.

En la actualidad, han sido reveladas las amenazas y presión que Karla Panini mantuvo sobre Américo Garza para que abandonara a Karla Luna.

En las conversaciones se puede checar la molestia de Karla Panini con Américo Garza al seguir teniendo contacto con Karla Luna.

“Ya se te acabó tu pendeja y si voy a seguir hasta que me odies. No me haces feliz, pues te voy a hacer la vida imposible. Me chingaste la vida y el corazón”.