Ana Bárbara y su hijos abandonan su casa, en plena pandemia debido a la plaga de terminas que invadió su casa.

La cantante Ana Bárbara es obligada a dejar su casa en plena pandemia en los Ángeles debido a una plaga de terminas, por lo que tuvieron que mudarse a un hotel en Beverly Hills.

Ana en su cuenta de Youtube, compartió como es que la plaga obligara a que sus hijos y ella tuvieran que buscar donde vivir momentaneamente.

Ana Bárbara y su hijos abandonan su casa

“Resulta que la casa tiene un bichito que se llama termita”, revelo la cantautora. “Y aunque yo estoy a favor de no fumigar tanto, de no matar animales, en este caso la termita se va comiendo la madera y puede hacer que un edificio completo se desplome”, continuó. “Además de que uno de mis hijos es alérgico”, indicó la guapa potosina.

En uno de los videos se le pueden ver a los hijos de Ana Bárbara, Emiliano, José María, Jerónimo y su pareja, Ángel pueden verse como se divertían en la alberca del lujoso hotel.

En el video también muestra como se llevan sus hijos y su pareja Ángel Muñoz.

Bárbara de Regil se defiende de los memes y burlas recibidas por sus manos sanadoras.

Bárbara de Regil se defiende de las burlas de sus manos curativas. La polémica actriz e influencer Bárbara de Regil después de haber sido la burla por parte de muchos internautas y haters tras la publicación que hizo en sus redes sociales al decir que tanto ella como su hija Mar se curan los dolores del cuerpo por medio de las manos al inyectándose energía positiva para quitar las molestias, salió a defenderse. Su publicación desató las risas y burlas de seguidores los cuales de inmediato crearon y subieron gran cantidad de memes.

Como en otras tantas ocasiones Bárbara de Regil salió a defenderse después de los ataques recibidos, no es la primera ocasión que esto ocurre, ya que desde que da consejos de nutrición ha recibido gran cantidad de burlas a través de las redes sociales.

“No soy doctora tampoco soy Nutrióloga…Soy actriz, conductora, mamá , mujer y esposa, llevo una vida saludable desde hace 14 años y la COMPARTO con ustedes con mucho AMOR Cara sonriente con boca abierta y sudor frío Eso si! Vivo tomando Cursos EMOCIONALES AMO MI VIDA Y LO QUE ME RODEA, escribió Bárbara de Regil en Twitter.

La actriz publicó diversos tuots donde no se mostró enojada ya que tampoco busca la enemistad u odio por parte de los internautas y prefiere mostrarse como una mujer llena de energía positiva que demuestra no tener miedo a nada ni a nadie, pero cabe mencionar que muchas de sus publicaciones no han sido del agrado de su público.

“No los leo … Justo me hace mucho bien saber que no les doy 1 segundo de mi tiempo . Les mando bendiciones que entiendo escriben como viven la vida y eso es triste”, fue otro mensaje de Bárbara después de haber visto los memes sobre sus manos curativas.

Bárbara de Regil momentos después de haber compartido en sus historias de Instagram que tanto ella como su hija Mar se curan los dolores del cuerpo por medio de las manos, volvió a causar polémica y volverse tendencia.

“Yo creo que no todos te critican por envidia u odio, sino porque les caes gordo Rostro pensativo Hay personalidades que no congenian y pues como las redes sociales son para “curiosear” y “generar morbo”, pues cada quién comparte su punto de vista. Ánimo”, “creo que nunca debemos de ver eso de la gente, la gente siempre habla sin saber el por qué de las cosas, siempre es mejor ser positivo y desear bendiciones a todos”, “Jajajaja a mí me da más tristeza pensar que en cualquier momento nos puede pasar algo y ya no disfrutamos todo lo bueno por ser demasiado “healthy”. A está vida se vino a disfrutar y salir adelante, no para ser Mr. Músculo y delicadita”, escribieron los internautas en redes sociales.

De igual manera en otra publicación dijo que un meme sí fue de su agrado.

“Jajaja la EXAGERACIÓN! Dolor de panza y cabeza = estrés, tristeza, angustia… Muchas veces se cura con RESPIRAR Y RELAJARTE ya si traigo una Infección voy al doctor .. Pero Gracias por tanto MEME, escribió Bárbara de Regil en un tuit que alcanzó más de 13 mil me gusta, ya que también está haciendo apoyada por sus fans quienes se pelean con los haters al saber de los ataques de la guapa actriz.

