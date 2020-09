Andrea Legarreta es dada de alta del hospital, se recupera del Coronavirus. La famosa y carismática conductora del programa matutino “Hoy”, fue dada de alta del hospital tras haber presentado complicaciones debido al coronavirus.

Andrea Legarreta es dada de alta, presentó neumonía derivada del Covid-19.

Por medio de redes sociales, Andrea Legarreta informó que en la comodidad de su hogar seguirá su tratamiento al lado de su esposo el cantante Erik Rubín y sus dos hijas Mia y Nina.

“Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa… al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, escribió en Instagram.

Andrea en su publicación dio las gracias al personal médico por el que fue atendida y a todos los que día con día se encuentran en la lucha contra el coronavirus en nuestro país.

Cabe mencionar que el viernes pasado, Legarreta fue llevada de emergencia al hospital en una cápsula de aislamiento para el virus después de haber desarrollado neumonía, enfermedad que es derivada del Covid-19.

Desde la cama del hospital donde estuvo internada, Andrea Legarreta dijo que se sofocaba al hablar, reírse y subir escaleras, de igual manera su esposo e hijas presentaron síntomas pero en menor escala. La conductora compartió una de las tomografías que le tomaron donde claramente se muestran en sus pulmones manchas blancas generadas por la neumonía que presentó.

