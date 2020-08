Andrés García estalla en videoentrevista, ¡SE ACABÓ A LA CHINGADA!, dijo el actor. El primer actor Andrés García nacido en República Dominicana pero nacionalizado mexicano, durante una videoentrevista él aseguró que del otro lado de la pantalla se estaban mofando de él y estalló del notable enojo.

Andrés García en el programa de televisión “Confrontados”, conducido por Marina Calabró, la entrevista era para comentar cómo Luisito Rey, padre del cantante Luis Miguel, le solicitó ayuda para deshacerse de Marcela Basteri, su esposa y madre del Sol.

La conductora Marina Calabró le pidió al actor Andrés García que se alejara un poco de la cámara para poder verle bien el rostro.

“Te estaré oyendo a ratos sí y a ratos no”, respondió Andres García pero este se molestó y no hizo caso.

El actor respondía las preguntas que se le realizaban pero las interrumpió debido a que del otro lado se oían fuertes ladridos y pidió que alguien callara al perro. Desde Argentina se escucharon risas en el panel, esto le incomodó a Andrés García.

“¿Qué pasó, quién es el que se ríe ahí?”, preguntó. “No, nos pareció linda la anécdota familiar de callar al perro”, le explicó Calabró.

“¡A mí no me gusta que se rían de mí, vámonos entendiendo! Los payasos esos que están hablando ahí… ¡Hablo en serio! ¡A esos pendejos no los quiero ahí o se acabó la entrevista! A reírse de su mamá”, reclamó García.