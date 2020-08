Angélica Rivera confirma que ¡SÍ VUELVE A LA TELEVISIÓN!. La famosa actriz mexicana Angélica Rivera ha confirmado con un “SÍ” que regresará a la televisión, esto ante la respuesta a una pregunta que le realizó su hija Sofía Castro.

Angélica Rivera confirma que estará de vuelta en la pantalla chica.

“Ma, ¿que si vas a regresar a la televisión?”, cuestiona Sofía a Angélica ante dinámica en redes sociales, y su famosa mamá le contesta con un simple “sí”, sin dar más detalles.

Después de su divorcio con el ex mandatario Enrique Peña Nieto, en diversas ocasiones tras entrevistas que le realizaron a la ex primera dama, mencionó que contemplaría regresar a las telenovelas, pero no dio más detalles al respecto y hasta al día de hoy así lo continúa manejando.

En la actualidad se está transmitiendo de nueva cuenta la telenovela que protagonizó en el año 2007 al lado de Eduardo Yañez, “Destilando Amor”.

Algunos famosos han dado su opinión respecto a lo que piensan del regreso de Rivera a la televisión, entre los cuales destaca Kate del Castillo mencionando que le parece bien que la señora Rivera quiera reaparecer en la actuación pero le costará muchísimo trabajo ganarse de nueva cuenta al pueblo de México y de pago criticó el trabajo que hizo como ex primera dama.

“Ella no hizo nada por México, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México. Todos merecemos una segunda oportunidad”, dijo Kate del Castillo.

Angélica Rivera no aparece mucho en redes sociales, como Instagram, pero sus hijas, Regina, Sofía o Fernanda en ocasiones han publicado imágenes de la famosa.

