Angélica Vale ha sufrido rechazo de televisoras desde pequeña, asegura su madre, Angélica María. La novia de México, Angélica María de 75 años, reveló en una entrevista dada al programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando que su primogénita, Angélica Vale desde muy pequeña sufrió el rechazo de diversos productores televisivos.

Angélica María comentó la manera en que su hija ha tenido que luchar para poder obtener trabajo en el medio artístico. La actriz y cantante Angélica María confesó:

“Tal vez era porque es mi hija, no entiendo qué fue. Es tan doloroso ver cómo ha llorado, cómo ha sufrido, gracias a eso es una persona fuerte y es una mujer sensacional”.

De igual manera Angélica María habló sobre los múltiples talentos con los que cuenta su hija.

Para no dejar dudas respecto a sus declaraciones, agregó:

“Desde Chiquilladas ella decía ‘yo puedo hacer eso mamá ¿por qué no me llaman?’, y les decía lleven a mi hija, no la llevaron nunca, nada, de verdad fue muy doloroso verla llorar tanto”.