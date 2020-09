Arturo Peniche se separa tras 38 años de matrimonio. El reconocido actor mexicano Arturo Peniche después de 38 años de casado se separa.

Arturo Peniche en una entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda, dijo que su matrimonio ya no tiene salvación.

Arturo Peniche y su aún esposa Gabriela llevan separados casi dos meses, le dijo a Mara Patricia Castañeda que unos de los motivos para dar el paso de separarse definitivamente es el que ya no se entendían y que no tiene problema en hacerlo público.

“Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.”

De igual manera Arturo dijo que él jamás se va a divorciar de Gabriela, ya que él no desea fracasos en su vida y para él un divorcio lo sería.

“Siento que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí. La molesto hasta con la verdad y ya no quiero ofenderla.”