Así luce Jonathan Majors como Kang el Conquistador en Marvel, Kang es el nuevo villano del universo Marvel tras la muerte de Thanos

Pese a los retrasos producidos por la pandemia de coronavirus, los responsables del Universo Cinematográfico Marvel siguen trabajando para desarrollar las historias de la Fase 4 y más allá.

El nuevo gran villano tras la caída de Thanos será Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, que se presentará en Ant-Man 3.

Y así es como lucirá el actor como el archivillano marvelita.

So apparently Jonathan Majors will play #KangTheConqueror in #ANTMAN . Avengers messed up by playing with time….oops… #kang #AntMan3 #MarvelStudios @Bosslogic @looper @screenrant @ComicBook pic.twitter.com/RA0mtnBFVw

