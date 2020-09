Brad Pitt y Jennifer Aniston ¡VUELVEN A REENCONTRARSE!. Los famosos actores Brad Pitt y Jennifer Aniston una vez se reencontraron por medio de una sesión para la lectura de mesa de Fast Times At Ridgemont High.

Brad Pitt y Jennifer Aniston una vez más la vida los vuelve a unir.

Anteriormente se dio un emotivo encuentro entre la expareja consentida en su momento de Hollywood, desde que se saludaron entre los bastidores en la entrega de Premios Screen Actors Guild Awards celebrada el pasado mes de enero en dónde el actor fue acreedor de un premio por el filme Once Upon A Time In Hollywood y ella se escapó por The Morning Show.

La ex pareja estuvo casada del año 2000 al 2005.

Jennifer y Brad al parecer se han vuelto en buenos amigos desde que el matrimonio ente Pitt y Angelina Jolie llegó a su fin en el año 2016.

Se dice que el pasado año, Brad Pitt apareció sorpresivamente en el festejo de 50 años de Aniston, ella lo había invitado y de acuerdo a cierta información, ambos famosos tuvierin una conversación importante, aunque Aniston lo interrumpió para darle oportunidad a sus demás invitados de convivir con ella.

Cabe mencionar que en la conferencia en vivo de Fast Times estuvieron presentes los actores Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Sean Penn y Ray Liotta.

