Brandon Peniche expresa lo que pide tras la separación de sus padres. El actor Arturo Peniche dio a conocer el día de ayer lunes 21 de septiembre a través de una entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda que se separa de su esposa Gabriela después de 38 años de matrimonio.

Brandon Peniche, hijo de la pareja visitó el programa de Tv Azteca “Venga la Alegría” hablando sobre la separación de sus padres y mencionó lo que él pide ante el divorcio que están enfrentando sus progenitores.

Brandon Peniche dijo que sería más feliz si ambos pudieran hablar y arreglar sus problemas.

El actor y conductor dijo que ama a sus padres y que se siente muy orgulloso de ambos, ya que siempre lo han amado a él y su hermana, y de apoyarlos en todo momento.

“Son personas ordinarias con trabajos extraordinarios”, opina de ellos.

“Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras”, esas fueron algunas de las palabras que pronunció el actor Arturo Peniche el dar a conocer su separación a la periodista Mara Patricia Castañeda.