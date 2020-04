Bromea Derbez sobre coronavirus de Omar Fayad; el comediante publicó en su feed de Instagram una ilustración que hace referencia al contagio de coronavirus que tuvo Omar Fayad, esposo de su ex pareja Victoria Ruffo. En la imagen podemos ver a el Diablito, uno de sus populares personajes que surgió en su programa “Al derecho y al derbez”.

Como muchos recordaran, cuando el Diablito aparecía siempre llevaba un mensaje escrito en su vestimenta. En la ilustración que compartió Eugenio Derbez dice, “yo abracé a Omar Fayad”. El comediante aclaró en la descripción de su post: “¿Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo?”.

Muchos de sus seguidores en Instagram se tomaron con humor la publicación de Eugenio Derbez, mientras que otros no tanto y le advirtieron sobre su humor, pues no faltó quien le dijera: “te va a odiar más tu ex”, “te va a surtir la Ruffo”, “ay, Derbez, te van a sonar”, “Y luego por qué no te puede ver ni en pintura Victoria Ruffo”.

El pasado 28 de marzo Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, dio a conocer que había contraído el Coronavirus.

“He dado positivo al examen del COVID-19, estoy ya en cuarentena en mi casa, tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud de México.”, publicó e su cuenta de Twitter el mandatorio de Hidalgo.

