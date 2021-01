Captan a Pedrito Sola con su supuesto novio 30 años menor que él

Algunas series que Netflix han confirmado que esperan tener listas las nuevas temporadas para este año, aunque no especificaron las fechas exactas.

Love, Death & Robots (Temporada 2)

La primera antología animada de Netflix llegó hace casi 2 años y ya confirmaron que tendremos una segunda temporada.

Sinceramente me alegro mucho, es una de esas series que no estaba esperando, pero que me fue atrapando poco a poco hasta convertirse en uno de mis contenidos favoritos de la plataforma. Incluso hice 5 razones para verla, debido a que pienso que realmente vale la pena.

El Stand de los Besos 3

Debo de confesarlo, vi las dos películas de El Stand de los Besos y… la verdad es que no me gustaron; pero pandemia, cuarentena, tiempo libre, decidí hacerlo.

Sin embargo, entiendo que hay mucha gente a la que le encantan estás películas y para buena suerte de todos ellos, se confirma que la parte 3 llegará en algún punto de este año.

Sex Education (Temporada 3)

La que si vi y vaya que me divirtió fue la serie Sex Education, que aborda el tema de lasexualidad humana desde una perspectiva fresca, natural, apegada a la realidad y que al mismo tiempo realmente te enseña acerca de ella.

Este año veremos a Otis y compañía en este viaje de descubrimiento, nuevas experiencias y muchas risas. La tercera temporada fue confirmada para llegar en este 2021.

You (Temporada 3)

Vi algunos capítulos de la primera temporada y entiendo la razón por la que a mucha gente la gusta esta serie. Es intrigante, misteriosa y te puede atrapar rápidamente.

Pues bien, la tercera temporada también llegará este año, para seguir aprendiendo de relaciones tóxicas y de las cosas que, posiblemente, NO tenemos qué hacer cuando nos gusta alguien.

Atypical (Temporada final)

Lamentablemente no he podido ver la temporada 3, pero las dos primeras me encantaron. La manera en la que logran construir a cada uno de los personajes y lo bien que puedesentenderlos y comprender sus motivaciones es genial.

Me gustó mucho, además de que aborda un trastorno que no todo el mundo conoce y, me parece, aún existe mucha desinformación acerca de él: el autismo.

Pues bien, la cuarta temporada será la última en la que veamos a él entrañable Sam y su familia, en este camino que puede ser difícil, pero al mismo tiempo divertido.

Ozark (Temporada final)

Solo vi la primera temporada y con eso tuve para considerar que es una de las series más infravaloradas de la plataforma. Es oscura, inquietante, las actuaciones son buenísimas… en fin, una joya.

Creo que cuando salga la última temporada habrá llegado el momento para poderla ver de jalón, mientras tanto, es una gran noticia saber que el desenlace de esta historia llegará este año.

La Casa de Papel (Parte 5)

Desde mi punto de vista, esta serie debió de haber terminado en la segunda parte. Sin embargo, el equipo creativo se las arregló para darnos no solo 1, ni dos, sino 3 partes mas y mantenernos expectantes de lo que vendrá.

Stranger Things (Temporada 4)

Pues bien, durante el 2021 veremos de nuevo al Profesor y compañía poniendo patas arriba a España y al mundo con sus muy bien planeados, aunque algo tropezados, planes.

La espera ha sido larga, pero este año por fin sabremos ¿qué pasó con Hooper?, ¿ya no estamos en Hawkins? ¿cómo es que todo esto pasó?.

Pues todas esas dudas podrán resolverse en algún punto de este año, cuando la cuarta temporada de Stranger Things llegue a la plataforma.

Élite (Temporada 4)

Así es; tendremos una cuarta temporada de Élite. Esta serie española de drama, misterio,sexo y más, llegará a la plataforma con una nueva temporada.

Sin embargo, y después de los sucesos de la última temporada, me parece que el reto es mayúsculo, ya que la mayoría de los integrantes del elenco original ya no estarán y la responsabilidad que tendrán los nuevos personajes de atraparnos es grande.

Con información de la revista Paréntesis.

