Cardi B publica foto de sus senos por accidente y se hace tendencia. Se especula que la famosa cantante estaba “ebria” tras la celebración en Las Vegas y expresó que no pretende castigarse por este error.

La cantante Cardi B es tendencia mundial luego de publicar por “error” una foto de sus senos en sus historias de Instagram, la cual borró inmediatamente.

Aunque la polémica rapera de origen dominicano eliminó la imagen de sus pezones afuera, tanto en Twitter como en Instagram se inundaron de imágenes, comentarios en su mayoría negativos y memes.

En su cuenta de Instagram Belcalis Almánzar, su nombre de pila, dijo que esas cosas pasan:

“No he publicado ninguna historia demandando a nadie. Nadie a quien demandar. a nadie. Nadie a quien demandar. Fue mi$#da mía. Eso pasa”.

Se comenta que ella estaba pasada de tragos, puesto que en la foto lució con el peinado y maquillaje de la noche anterior mientras celebraba su cumpleaños número 28 en Las Vegas, Estados Unidos.

La cantante, intérprete de “I like it” también acudió a Twitter, en cuya red han comparado sus senos hasta con galletas y pancakes y dejó el siguiente mensaje sobre el desliz a través de un audio: “Señor, ¿por qué diablos tuviste que hacerme tan estúpida y ma&%*x#? ¿Por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por esto”.

Y continuó: “Solo voy a desayunar y luego voy a ir a una fiesta porque ni siquiera voy a pensar en eso. No lo pensaré, es lo que es. M** rda pasa. A la m***da, ni siquiera es la primera vez”.

Cardi B, tendencia mundial luego de publicar una foto de sus senos que borró inmediatamente https://t.co/IHSXer03EW — José Alfredo Espinal (@josealfredoe) October 14, 2020



