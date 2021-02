Casa de la película ‘Roma’ vale lo de 3 departamentos en Miami Beach

México.- Luego de que Plácido Domingo aceptara la responsabilidad en las denuncias de acoso sexual interpuestas en su contra, fue la soprano Luz del Alba Rubio, quien narró cómo vivió con la situación durante dos años.

En entrevista para ‘Ventaneando’, la cantante de origen uruguayo contó que ella vivió en Italia en 1998 cuando ganó un concurso que le aseguró un lugar en la Ópera ‘Rigoleto’, que casualmente se realizaba en el mismo teatro en donde ensayaba el tenor, a quien consideraba su máxima inspiración.

Tenía 26 años cuando conoció al cantante: «él me dijo, bueno si cantas tan lindo como eres, como luces, va a ser muy interesante», expresó.

Luz del Alba Rubio fue invitada a una audición en Washington frente a Plácido Domingo y previo a ello tuvo los primeros acercamientos de acoso con la cantante: «Me llamaba en horas rarísimas, tres de la mañana, dos de la mañana», dijo.

Fue en diciembre de 1999 cuando se preparó para su audición en el teatro Kenedy, de esa ciudad: «Era muy protector, muy afectuoso, pero que rayaba en pequeños detalles como darte un beso y era casi en los labios», mencionó la soprano.

Foto: Web

La cantante dejó Italia y finalizó su matrimonio, para iniciar una nueva vida profesional en Estados Unidos de la mano del tenor español: «La galantería pasó más a la parte, ¿cómo se dice? Excesiva… porque cuando uno dice no, o cuando uno demuestra y dice claramente no, maestro, no estoy de acuerdo, no necesito ir a ningún acuerdo, digamos, sexual para hacer una carrera, me decía bueno, vamos a mi departamento, entonces esas cosas, no».

Luz del Alba Rubió detalló que Plácido Domingo fue directo en su pertición de tener un encuentro sexual, pero siempre hubo insinuaciones, como tocamientos: «Yo le dije maestro, yo canto mejor que esto, yo puedo valerme y hacerme, usted me está invitando a cantar aquí porque usted sabe que tengo talento, y no puedo, no soy así».

Tras negarse a un encuentro con el tenor, su situación profesional cambió drásticamente, pues sólo le dieron contrato para ser suplemente durante seis semanas: «me penalizaron y me quitaron el contrato», ahora vive en Uruguay en donde trabaja en proyectos relacionados a la cultura y la ópera.

«Todo el mundo de la ópera sabían que el maestro era así, una verdad que todos sabíamos, pero nadie hablaba porque hay miedo», declaró la soprano, Luz del Alba Rubió.